C à vous du 16 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 16 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Possible tentative d’assassinat de Trump, présidentielle américaine, démission de Thierry Breton… On en parle avec Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe, dans #CàVous

🔵 Paris 2024 : voilà, c’est fini ! On revient sur ces Jeux avec le quintuple champion olympique de judo, Teddy Rinner est dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Marc-Antoine Lepage, chef propriétaire du restaurant « Maison Nacre » à Arès (Gironde)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julia Vignali pour l’émission « Voix de stars » diffusée vendredi à 21h05 sur France 3

🔵 Dans la Suite de C à vous : Stéphane Bern pour la série « Bellefond » diffusée le 24 septembre à 21h10 sur France 3; et Nicolas Duchauvelle et Christopher Thompson pour la série « Fortune de France » diffusée les lundis à partir de ce soir à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 septembre 2024 à 19h sur France 5.