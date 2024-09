Ici Tout Commence spoiler : que cache Cléo ? Carla pense que... (vidéo épisode du 18 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Que cache Cléo dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Depuis qu'elle a raté le concours d'entrée de l'institut, Cléo a changé et fait tout pour ressembler de plus en plus à Jasmine…











Et comme Carla n’a pas sa langue dans sa poche, dans quelques jours, elle va la confronter et lui dire ce qu’elle pense. Pour Carla, c’est très clair : Cléo est amoureuse de Jasmine !

Elle lui explique que Jim est persuadé qu’elle fait une fixette sur elle, et Carla semble penser pareil. Cléo assure à Carla que ce n’est pas du tout ça… Et elle semble tomber des nues quand Carla évoque le fait que Jasmine était en couple avec Thibault avant Jim.

