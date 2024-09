C à vous du 13 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Nouveau Front Populaire, Trente Glorieuses, santé mentale, etc. Sandrine Rousseau, députée les écologistes-NFP de la 9ème circonscription de Paris, auteure de « Ce qui nous porte », se confie

🔵 💪 J-1 avant la parade JO 2024 : les athlètes célébrés dans Paris. On en parle avec le journaliste sportif à France Télévisions, Alexandre Boyon et Laurent Chardard, double médaillé de bronze en natation aux Jeux Paralympiques de Paris 2024



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Juliette Ju, chef du « restaurant Octave » à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jonathan Lambert vient nous présenter sa pièce « Rodolphe » à partir du 23 septembre au Théâtre La Pépinière

🔵 Dans la Suite de C à vous : La cheffe d’orchestre Nathalie Stutzmann pour son album « Dvořák » disponible sur toutes les plateformes de streaming; et Catherine Frot pour le film « Misericordia », en salle le 16 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 13 septembre 2024 à 19h sur France 5.