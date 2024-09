Ici tout commence spoilers : Greg de retour, la confidence choc d'Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 septembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le grand retour de Greg à l’institut Auguste Armand.







Publicité





Le fils Delobel revient pour venir en aide à Lionel, pour qui rien ne va plus ! Inès a fugué et Lionel panique. Pire, face aux dettes de son père, Lionel veut se sacrifier et renoncer à passer le concours du master.

Eliott fait une confidence choc à Hortense : il aimerait adopter un enfant avec Greg ! Mais il doute que Greg en ait envie aussi…



Publicité





C’est l’heure du concours du master. Chaque candidat va affronter un chef de l’institut et Jasmine a tiré au sort son beau père, Marc Leroy.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 998) : Lionel remonte à la surface, mais Zoé part à la dérive… A L’institut, Maya fait une nouvelle rencontre. De son côté, Hortense fête Noël en septembre !

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 999) : A L’institut, Lionel et Zoé pédalent dans la semoule. Poursuivie par sa sœur, Rose doit lui faire une grande annonce… Hortense est prête à reprendre du service en tant que Cupidon !

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 1000) : En plein concours, Lionel fait un choix déterminant. Pour Anaïs, c’est le moment d’aller de l’avant. Leroy et Rose s’unissent pour l’amour de la cuisine !

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 1001) : L’institut accueille de fortes retrouvailles. Anaïs assume sa libido et elle le fait savoir ! Face à Cléo, Souleymane déchante peu à peu.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 1002) : Lionel tente le tout pour le tout ! Jasmine devient la jumelle de cœur de Cléo. De son côté, Claire replonge dans la maternité, contre son gré.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Lionel dans de sales draps ! (vidéo épisode du 4 septembre)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici