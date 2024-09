Plus Belle La Vie du 16 septembre 2024 : de nouvelles menaces, Morgane grille Apolline (résumé + extrait vidéo épisode 170 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 170 de PBLV





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 septembre 2024 – résumé de l’épisode 170

Jennifer et Barbara sont préoccupées par la lettre du corbeau, qui occupe toutes leurs pensées. Blanche les rejoint, qui leur explique qu’elle a vue Maya et qu’elle n’est pas le corbeau. Elle est toujours persuadée que Yanis est vivant et qu’il pourrait apparaître à tout moment, ce qui la panique. Elles repensent au chasseur qui les a surpris et qui aurait pu remarquer la terre retournée, révélant ainsi le corps de Yanis. Luna arrive à ce moment-là et fait le point avec Blanche. Elle explique qu’elle a donné la carte de Yanis à un SDF en Italie et se félicite de l’efficacité de son plan. Blanche lui montre le message du corbeau reçu pendant son absence, et Luna admet que la situation se complique.

De son côté, Samuel informe Jean-Paul que la carte de Yanis a été utilisée à Milan. En parallèle, une femme ressemblant à Julia a été aperçue à la gare de Marseille puis à la sortie du train à Milan. Rien ne semble cohérent dans cette affaire, et ils décident d’en parler avec Patrick. Samuel et Jean-Paul se retrouvent avec Patrick, qui leur signale qu’il n’y a aucune communication entre Yanis et Julia, ce qu’il trouve étrange. Il leur annonce qu’Interpol a désormais pris le relais de l’enquête.



Blanche remet à Luna une nouvelle lettre du corbeau, reçue au Pavillon des Fleurs. Le corbeau semble tout savoir, comme s’il les avait suivies toute la journée. Blanche suppose qu’ils n’ont peut-être pas été vus, mais plutôt entendus, et elles partent à la recherche de micros. Elles en trouvent deux, et Blanche, en colère, s’adresse directement à la personne qui les écoute avant de détruire les appareils.

Pendant ce temps, Djawad a passé la nuit avec Ariane, mais elle le met dehors pour éviter que Zoé ne le voie. Ils conviennent qu’il est temps de tourner la page, mais sans grande conviction. Zoé, sortant de sa chambre après le départ de Djawad, demande à Ariane avec qui elle parlait. Ariane lui ment en évoquant un infirmier, mais Zoé reste perplexe face à sa bonne humeur un lundi matin.

Au Mistral, Thomas discute avec Djawad quand Ariane les rejoint. Gênée, elle s’étouffe avec son café. Thomas remarque que Djawad la regarde avec insistance et lui dit qu’il n’a aucune chance. Djawad lui révèle alors qu’ils ont couché ensemble et que c’était incroyable. Curieux, Thomas lui demande tous les détails et promet de garder le secret. Plus tard, Djawad et Ariane se croisent de nouveau dans la rue et finissent encore par s’embrasser…

Morgane retrouve Jules dans sa chambre avec un colis que Yolande lui a donné. Il sort de la douche et lui demande d’ouvrir le colis, lui expliquant qu’il s’agit d’un cadeau. Morgane découvre avec stupéfaction que ce sont des amphétamines. Jules est choqué, car il attendait des boucles d’oreilles. Jules réalise alors que le colis ne lui était pas destiné, il découvre sur l’étiquette que c’était pour Apolline… À l’accueil de la résidence, Apolline se plaint à Yolande des boucles d’oreilles qu’elle a reçues, affirmant que ce n’est pas ce qu’elle avait commandé…

Plus tard, Apolline récupère son colis auprès de Morgane, qui lui reproche son contenu. Apolline explique que c’est pour une affaire liée à son travail, mais Morgane, méfiante, lui rappelle que cela reste dangereux. Elle exige le nom du fournisseur et menace de la dénoncer, provoquant la colère d’Apolline. Steve, qui a tout entendu, est témoin de la scène.

