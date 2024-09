L’amour est dans le pré du 16 septembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 5)

Publicité





L’amour est dans le pré du 16 septembre 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 19 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, l’épisode 5 avec de derniers speed-datings et la suite des séjours à la ferme pour nos agriculteurs à la recherche de l’amour.





L’amour est dans le pré du 16 septembre, présentation de l’épisode 5

On retrouve Stéphane avec ses prétendantes à la ferme, tout comme Bruno qui accueille les deux jeunes femmes pour lesquelles il a eu des coups de coeur lors des speed-datings.

Pour Michaël, c’est l’heure des speed-datings à Paris. Quant à Gilou, il va un peu vite et embrasse l’une de ses prétendantes dans le dos de la seconde !

Et Pascal accueille Murielle à la ferme et on peut dire que ça ne va pas se passer comme il l’espérait… Elle critique tout ou presque et s’avère particulièrement difficile à vivre ! Son comportement va l’agacer assez rapidement et le coup de coeur du début ne se confirme pas du tout.

« Elle le dévore des yeux 👀 »

Rappel de la présentation de la saison

Découvrez les 12 agriculteurs de la saison 19, tous en quête d’amour ! Qu’ils soient éleveurs, céréaliers, viticulteurs ou sauniers, ils viennent d’horizons variés, mais partagent tous le même désir : vivre une belle histoire d’amour. Lors des speed-dating, ils (re)découvriront les plaisirs des premières rencontres. Ensuite, chacun poursuivra l’aventure de manière individuelle, que ce soit à la ferme, chez leur prétendant(e), ou lors d’un week-end romantique, avec l’espoir de trouver le grand amour.

