Le Golden Bachelor du 25 septembre : rapprochements, bisous, l’épisode 2 ce soir sur M6

« Elle est prête à tout pour séduire le Bachelor ! »

Cette semaine qui marquera le plus de points auprès du Golden Bachelor et repartira avec sa rose ? 🌹 #LeGoldenBachelor, mercredi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/6J7AjEnab0

— M6 (@M6) September 23, 2024