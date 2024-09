Master Crimes : la saison 2 arrive sur TF1 le 17 octobre 2024

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série « Master crimes » avec Muriel Robin. TF1 a annoncé cette semaine le lancement de la saison 2 le jeudi 17 octobre 2024. Louise Arbus (Muriel Robin), la brillante enseignante en psycho-criminologie, va faire son grand retour !











Master Crimes saison 2, la présentation

La brillante Louise Arbus, professeure hors pair en psycho-criminologie, est de retour ! Ne craignez rien, elle n’a rien perdu de son mordant. Toujours entourée de ses étudiants aussi indisciplinés que talentueux, notre électron libre à l’intuition aiguisée et au caractère explosif se joint à la capitaine Delandre pour élucider une nouvelle série de crimes, plus complexes et machiavéliques que jamais. Ces enquêtes offriront à Louise Arbus l’occasion de mettre au défi les connaissances de ses élèves et la patience de Delandre !

Le casting

Avec : Muriel ROBIN, Anne LE NEN, Nicolas BRIANCON, Olivier CLAVERIE, Victor MEUTELET, Astrid ROOS, Nordine GANSO, Thais VAUQUIERES