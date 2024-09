« Le jour de ma mort » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 2 (2 septembre 2024)

Publicité





« Le jour de ma mort » au programme TV du 2 septembre 2024 – Ce lundi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Le jour de ma mort » avec au casting, Frédéric Diefenthal, Naidra Ayadi, et Lula Cotton Frapier.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Le jour de ma mort » : l’histoire

Lorsque Lisa a entendu une voyante lui prédire une mort le 15 août, dans la peur et la violence, elle n’a fait que hausser les épaules.

Cependant, ce matin-là, tandis que l’aube se lève sur une ville déserte et étouffante de chaleur, la police est en alerte : le tueur de femmes, déjà responsable de trois victimes, frappera à nouveau avant minuit.

Soudain, Lisa se sent beaucoup moins sereine…

D’autant plus qu’elle en est convaincue : un homme s’est infiltré dans l’immeuble vide.

Ce 15 août promet d’être étouffant !

Casting : interprètes et personnages

Avec Frédéric Diefenthal (Stanislas Coesens), Naidra Ayadi (Laurence Petrucci), Lula Cotton Frapier (Lisa), Mathieu Spinosi (Martin), Victor Meutelet (Walter), Mona Berard (Marcella), Isma Kebe (Nabil), Emilie Gavois-Khan (Jeannie Del Sarte), Rabah Nait Oufella (Nordine El Kader), Lola Felouzis (Héloïse), Anaëlle Duguet (Audrey), Yann Papin (OPJ1), François Raffenaud (OPJ2), Anne-Valérie Payet (Selma), Arthur Roumy (Romain), Aleksandra Yermak (Pascale Ramberg), Célia Diane (légiste), Tigrane Avedikian (le serveur), Chakib Daou (caissier), Martine Guillaud (caissière 2), Clara Magisson (caissière 1), Fabrice Robert (gardien), Amélia Ewu (vendeuse), Tassadit Mandi (voyante)



Publicité