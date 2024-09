« L’Eclipse » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (4 septembre 2024)

Publicité





« L’Eclipse » au programme TV du mercredi 4 septembre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « L’Eclipse ». Une série portée par Anne Charrier et Claire Keim qui nous transporte au cœur de l’Aubrac, où ses habitants ont tous leur part d’ombre.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« L’Eclipse » – le synopsis

Dans les paysages austères et balayés par les vents du haut plateau de l’Aubrac, un soir d’éclipse, Luca, 18 ans, tire accidentellement sur sa petite amie Nour avec l’arme de service de sa mère, Manue. Alors qu’il part chercher de l’aide, Nour disparaît mystérieusement. Manue et Johanna, deux gendarmes locales et mères des adolescents impliqués, se lancent dans une enquête complexe au sein d’une communauté paysanne en pleine transformation. À mesure qu’elles découvrent des conflits d’intérêts et des secrets de famille, les ramifications de l’enquête commencent à ébranler leurs propres vies familiales.

Vos épisodes du 4 septembre 2024

Épisode 1 : Le petit village de Bouzouls, niché en Aubrac, est en pleine effervescence. Manue et Johanna, deux gendarmes et amies, se réunissent pour participer à la grande fête du village, organisée en l’honneur de l’éclipse prévue pour ce soir-là. Mais la fête est soudainement troublée par un drame : Nour, la fille d’une famille de néo-ruraux récemment installés dans la région, disparaît suite à un tragique accident. Manue et Johanna se lancent alors dans une enquête sur cette disparition, qui implique directement leurs propres enfants.



Épisode 2 : Les recherches pour retrouver Nour s’intensifient, mais chaque heure qui passe réduit les chances de la retrouver vivante. Le procureur David Levy, une connaissance de longue date de Johanna, est appelé à superviser l’enquête. Il interroge Luca, le fils de Manue, en couple avec Nour depuis un an et demi, qui affirme n’avoir aucun lien avec sa disparition. Cependant, au fur et à mesure de l’enquête, Manue et Johanna découvrent les secrets profondément enfouis de Luca. La romance adolescente apparemment sans histoire qu’il vivait avec Nour cachait en réalité de nombreuses zones d’ombre…

« L’Eclipse » : les interprètes

Avec Anne Charrier (Manue Vitali), Claire Keim (Johanna Croiset), Hubert Delattre (David Levy), Victor Poirier (Anthony Courtin), Armelle Deutsch (Mathilde Wilhem), Thomas Jouannet (Raphaël Wilhem), Aymeric Fougeron (Luca Germain Vitali), Eloïse Rey (Angèle Croiset), Justine Lacroix (Inès Germain), Valentin Campagne (Quentin Germain)