« Monk : le retour », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (4 septembre 2024)

Monk : le retour au programme TV du mercredi 4 septembre 2024 – C’est ce mercredi soir que TF1 diffuse le téléfilm évènement inédit « Monk : le retour ».





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Monk : le retour » : présentation du téléfilm

Après que la pandémie a intensifié ses phobies et lui a fait perdre son contrat avec son éditeur, l’ancien inspecteur Adrian Monk mise tout sur le succès du mariage de sa belle-fille Molly. Natalie Teeger et Randy Disher reviennent à San Francisco pour assister à la cérémonie, mais les retrouvailles festives prennent une tournure tragique lorsque Griffin, le fiancé de Molly, décède dans un accident de saut à l’élastique. Convaincue qu’il s’agit d’un acte criminel, Molly sollicite l’aide de Monk et de son équipe pour découvrir la vérité.



Interprètes

Avec : Tony Shalhoub (Adrian Monk), Traylor Howard (Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (Randy Disher), Melora Hardin (Trudy Monk), Hector Elizondo (Le docteur Neven Bell), Ted Levine (Stottlemeyer), Caitlin McGee (Molly Evans), Austin Scott (Griffin Briggs)

Bande-annonce