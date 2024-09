Les 12 coups de midi du 17 septembre : Emilien frôle l’élimination, une nouvelle étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 17 septembre 2024, 356ème victoire d’Emilien – Emilien a frôlé l’élimination ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, le plus grand des Maîtres de Midi est passé au rouge, pour la première fois depuis pas moins de 170 émissions (et c’est Emilien qui a fait les comptes !).











Publicité





Les 12 coups de midi du 17 septembre, une nouvelle étoile mystérieuse

Emilien a donc du défier l’une des candidates du jour et on peut dire qu’il a eu de la chance car la question était très difficile et même lui n’avait pas la réponse ! Grâce à Yoda, Emilien s’en est sorti et a signé ensuite une 356ème victoire. Il n’a pas brillé sur le Coup de Maître, où il a fait deux erreurs, et n’a remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte totalise ainsi 1.526.477 euros de gains et cadeaux !

Une nouvelle étoile mystérieuse est apparue mais impossible à ce stade de savoir de quoi il s’agit sur la photo de fond.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité