Les 12 coups de midi du 18 septembre : 1er indice sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Les 12 coups de midi du 18 septembre 2024, 357ème victoire d’Emilien – Premier indice sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Alors qu’Emilien a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000 euros, il a pu tenter sa chance pour la première fois face à la nouvelle étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 18 septembre, un premier indice sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit sa cagnotte totaliser 1.531.477 euros de gains et cadeaux. Pour l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom du rappeur MC Solaar, mais c’est raté !

Pour la photo de fond de l’étoile mystérieuse, qui est le premier indice, on peut déjà vous dire qu’il s’agit d’un dojo. Et selon Télé Kiff sur YouTube, c’est le youtubeur Inoxtag qui se cacherait derrière cette étoile ! Le dojo ferait référence à l’attachement d’Inoxtag au personnage de Luffy dans One Piece.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



