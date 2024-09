Les apprentis aventuriers : Justt__zizouu abandonne en plein tournage ! (VIDÉO)

Publicité





Le tournage de la nouvelle saison de la télé-réalité de W9 « Les apprentis aventuriers » est actuellement en cours et ce samedi, l’un des candidats a mis en ligne une vidéo pour annoncer qu’il avait décidé d’abandonner ! Il s’agit du tiktokeur Justt__zizouu, qui a publié une story sur son compte Instagram avant de rapidement la supprimer.











Dans la vidéo, reprise par le bloggeur Aqababe avant sa suppression, Justt__zizouu explique avoir quitté le tournage des Apprentis Aventuriers car on refusait de lui donner des cigarettes !

« Je vous explique, je suis sorti du programme les Apprentis Aventuriers parce qu’ils ne voulaient pas me donner de cigarettes. Je leur ai dit que j’allais m’ouvrir les veines parce que je voulais les rendre fous et qu’ils me donnent une clope. Ils n’ont pas voulu, on m’a forcé à faire un faux départ ! » a-t-il raconté dans sa vidéo.

Justt__zizouu est créateur de contenu spécialisé dans le style de vie, les farces, la comédie et les sketchs, reconnu pour partager des vidéos courtes sur son compte TikTok éponyme, où il rassemble plus de 9 millions d’abonnés.



