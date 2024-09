Les Cinquante saison 3 : ça démarre ce soir sur W9 (extrait vidéo 2 septembre 2024)

Publicité





Les Cinquante saison 3, lundi 2 septembre 2024 – C’est le jour J pour la saison 3 de l’émission de télé-réalité de W9 « Les Cinquante« . Le Lion et ses amis sont de retour pour la troisième édition du plus grand jeu jamais organisé : « LES CINQUANTE » ! Pour cet évènement, le Lion a invité 50 nouveaux joueurs, tous plus déterminés les uns que les autres, à devenir l’unique grand gagnant et ainsi remporter le titre très convoité d’Élu.





A découvrir dès 19h50 sur W9, mais aussi en streaming et en replay sur M6+







Publicité





Une saison pleine de rebondissements

Pour cette troisième édition, décrocher le titre d’Élu ne sera pas une tâche aisée, et tous les coups seront permis ! Les 50 participants devront se battre sans relâche pour offrir à l’un de leurs followers, membre de leur club de soutien sur l’application « Les Cinquante », la chance de remporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. En fin de compte, un seul d’entre eux sera couronné Élu !

Chaque jour, pour conserver leur place dans le jeu et nourrir l’espoir de devenir l’Élu, les Cinquante s’affronteront dans l’arène pour éviter l’élimination. Après chaque épreuve, les perdants verront leur destin entre les mains des vainqueurs, qui décideront de qui restera et qui partira.



Publicité





Le jeu s’annonce sans pitié et ne prendra fin que lorsqu’il ne restera plus qu’un joueur en compétition. À tous les participants, le jeu commence maintenant… à moins que le Lion ne leur ait préparé quelques surprises ! Quoi qu’il arrive, même face aux pires difficultés, les Cinquante devront toujours garder espoir ! Cette année, le Lion n’a plus de limites et pourrait se montrer joueur. Avec l’aide de ses fidèles amis les animaux, il défiera quotidiennement les participants pour leur permettre d’augmenter la cagnotte.

Attention, cette année, la famille du Lion s’agrandit, promettant des rebondissements inattendus pour les joueurs ! Leurs nerfs seront mis à rude épreuve. Devenir l’Élu n’a jamais été aussi ardu : il faudra mériter, conquérir, ruser, et parfois même négocier sa victoire ! Auront-ils assez de générosité et de détermination pour leurs followers ? Entre alliances qui se forment au château, manipulations et suspicions, qui parviendra à devenir l’Élu ?

Les Cinquante saison 2, extrait vidéo du 4 septembre 2023

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait vidéo de ce qui vous attend.

Voici en exclusivité les toutes 1res images des 50 ! 🥵⤴️

Devenir l’Élu, n’a jamais été aussi difficile, car cette année, la victoire se mérite, se gagne, se vole et même parfois se négocie 😏​#Les50, nouvelle partie, dès le lundi 2 septembre à 19:50 sur W9 et en streaming sur… pic.twitter.com/10hEZnY7OA — W9 (@W9) August 20, 2024

Les Cinquante saison 2, rappel du casting

Parmi les 50 candidats, des habitués des Cinquante : Nicolas, Stéphane, Julie, Simon, Maissane, Fred, Alex, Jade, etc. Mais aussi des nouveaux comme Jean-Pascal et Patrice de la saison 1 de la Star Academy, ou encore Valentin de « Love Island ».







Publicité





Pour suivre Les Cinquantes, rendez-vous ce lundi 2 septembre à 19h50 sur W9 !