Les Traîtres du 27 septembre : la finale ce soir sur M6, qui sera le gagnant ? (saison 3)

Les Traîtres du 27 septembre 2024, la finale ce soir sur M6. Ce vendredi soir, c’est l’heure de la grande finale pour la saison 3 du jeu d’M6 « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Sally et Stomy la semaine dernière, ce soir on saura qui des Traitres ou des Loyaux remportera la victoire !





Les Traitres du 27 septembre 2024 : la finale ce soir

Ce soir, la tension monte pour la grande finale des Traitres. Et il y a vraiment deux clans ! Hugo Manos et Laurent Ruquier, les Traitres, d’un côté et de l’autre, Danielle et Arthur. Bruno Solo est au milieu et soupçonné d’être Traitre depuis un bon moment déjà. Et Laurent Ruquier continue de s’énerver et attire l’attention ! Il éveille les doutes.



"Décidément, c'est fini, je me tais" @ruquierofficiel, très agacé par la situation, décide de ne plus se défendre…#LesTraîtres, dénouement final, vendredi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/AuGetKVyEf — M6 (@M6) September 25, 2024

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 3

Au cœur du château de Biron en Dordogne, lieu chargé d’histoire et de trahisons, vingt personnalités relèvent le défi palpitant de l’émission à succès « Les Traîtres ». Ce jeu de duperie et de manipulation, aussi impitoyable qu’exaltant, met à l’épreuve les nerfs des participants.

Parmi les 20 candidats, 3 seront choisis comme Traîtres, avec pour mission d’éliminer tous les Loyaux avant d’être découverts. Pour y parvenir, ils devront triompher des épreuves, résister à une intense pression psychologique, déjouer les stratégies adverses, tromper leurs compagnons… et surtout, éviter l’élimination pour espérer remporter la partie et 50 000 euros au profit de l’association de leur choix. Les Traîtres réussiront-ils à duper tout le château ? Qui sortira vainqueur : les Traîtres ou les Loyaux ?