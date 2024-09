« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : votre téléfilm ce 17 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 septembre 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : l’histoire, le casting

Lucy Thompson, détective privée, est recrutée par Clive Cassel, un client pour qui elle éprouve une certaine attirance. Cependant, au fur et à mesure que l’enquête progresse, le mystère s’intensifie : cet homme est-il réellement celui qu’il prétend être, ou est-elle au cœur d’une manipulation habilement mise en scène ?

Avec : Lanie McAuley (Lucy), Matthew MacCaull (Clive), Dalias Blake (August), Jonathan Hawley Purvis (Charles)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Dans la tête d’un serial killer ».

« Dans la tête d’un serial killer » : l’histoire et le casting

Chloé Joy anime un podcast consacré à une série de quatre meurtres de jeunes femmes commis dans la région ces dernières années. En croisant les affaires et en réexaminant les indices sous un angle nouveau, elle tente de percer l’identité du tueur, qui reste toujours en liberté. Son podcast à succès attire l’attention de nombreux journalistes, dont Ellie Manchester, avec qui Chloé partage d’étranges similitudes. Tandis qu’elle se plonge dans cette enquête obsédante, Chloé essaie de maintenir une vie normale et s’efforce de s’ouvrir à de nouvelles rencontres. C’est alors qu’elle fait la connaissance du séduisant et mystérieux Jack Rodgers…

Avec : Lanie McAuley (Chloé Joy), Natalie Sharp (Ellie Manchester), Clayton James (Josh), David Fung (Carl)