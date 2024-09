Ma recette est la meilleure de France du 19 septembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





Ma recette est la meilleure de France du 19 septembre 2024 – Ce jeudi et comme chaque soir, Cyril Lignac, Stéphanie Le Quellec

et François-Régis Gaudry continuent leur semaine dans les Hauts-de-France dans le concours culinaire d'M6 « Ma recette est la meilleure de France ».





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Ma recette est la meilleure de France du 18 septembre 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 5ème semaine de la saison, le jury est dans les Hauts-de-France. Et la cheffe Camille Delcroix se joint à eux cette semaine.

🔵 Lundi, Alexandre et Hélène s’affrontaient autour de deux tartelettes, chacune ayant son propre univers, ses atouts et ses défauts. Et c’est finalement « la poire brassinée en douceur » d’Alexandre qui a remporté le duel et se qualifie pour vendredi pour peut être représenter les Hauts-de-France lors de la finale nationale.



🔵 Mardi, Caroline et Alison s’affrontaient et les chefs les ont félicitées ! Ils ont trouvé que c’était le duel le plus intéressant et le plus serré depuis le début ! Ils ont eu du mal à choisir et ont finalement décidé de qualifier la recette du « ch’ti burger » d’Alison pour vendredi pour peut être représenter les Hauts-de-France lors de la finale nationale.

🔵 Mercredi, Aminata et François s’affrontaient et les chefs ont trouvé que le niveau était très bon ! Et c’est finalement la recette du « ch’ti poulet au maroilles » d’Amina qui s’est qualifiée pour la finale régionale de vendredi.

🔵 Jeudi, les chefs découvriront de nouvelles recettes dans les Hauts-de-France. A l’issue de cette quatrième journée, deux recettes s’affronteront en duel et une seule se qualifiera pour la finale régionale de vendredi.

Rappel du concept

Après avoir incité les Français à renouer avec la cuisine grâce à son émission culte « Tous en Cuisine », Cyril Lignac, le chef préféré du public, part à la découverte de LA meilleure recette de France ! Pour cette aventure, il s’entoure de deux experts d’exception : Stéphanie Le Quellec, cheffe doublement étoilée et gagnante de la saison 2 de « Top Chef », ainsi que François-Régis Gaudry, critique culinaire réputé pour son palais aiguisé. Qu’il s’agisse de sucré ou de salé, d’un plat ou d’un dessert régional revisité, d’une recette familiale jalousement gardée ou d’une création totalement inédite, chaque préparation se distingue par son histoire, et les cuisiniers amateurs en sont fiers ! Parviendront-ils à conquérir notre jury d’experts ? La recette victorieuse bénéficiera d’une opportunité unique : être commercialisée à grande échelle dans les établissements Feuillette, présents dans toute la France, afin d’être savourée par le plus grand nombre.

Pour décrocher le titre de « Meilleure recette de France », nos cuisiniers amateurs devront redoubler d’efforts pour séduire nos jurés !

Les dégustations en région :

Chaque jour, 6 cuisiniers amateurs présenteront leur recette, sucrée ou salée, à Cyril Lignac, François-Régis Gaudry, ainsi qu’à un chef invité d’exception, originaire de la région. Notre jury d’experts goûtera et analysera chaque plat, en offrant de précieux conseils pour les perfectionner. Quelles seront les 2 meilleures recettes du jour, sélectionnées pour la suite du concours ?

Le duel :

Les deux cuisiniers amateurs retenus s’affronteront en duel dans des ateliers de cuisine professionnels, sous l’œil vigilant de la cheffe Stéphanie Le Quellec et de François-Régis Gaudry. Comment les plats ont-ils évolué depuis la dégustation régionale ? Les conseils des jurés ont-ils été mis en pratique ? Celui ou celle qui relèvera ce défi avec succès représentera sa région lors de la grande finale !

La finale nationale :

Les 7 recettes finalistes s’affronteront une dernière fois ! Chaque cuisinier amateur devra reproduire sa recette en appliquant les conseils des chefs pour convaincre Stéphanie Le Quellec, Cyril Lignac, François-Régis Gaudry et Jean-François Feuillette, propriétaire des établissements Feuillette. Le grand gagnant verra sa recette commercialisée à grande échelle dans les boutiques Feuillette, qui proposent une vaste gamme de délices sucrés et salés, tout au long de la journée.