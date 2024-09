C à vous du 19 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Nouveau gouvernement : l’attente touche à sa fin ? On en parle ce soir avec les journalistes Corinne Lhaïk du journal “L’Opinion” et Mathilde Siraud du magazine “Le Point”

🔵 Explosions de bipeurs et talkies walkies du Hezbollah : la crainte d’une escalade. On reçoit Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur du blog « Ne pas Subir »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jean-Bruno Gosse, chef du restaurant “La Table des Climats” à Dijon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jean-Louis Aubert interprète en live “Merveille”, titre de son nouvel album “Pafini” qui sort ce vendredi

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thomas Clozel, médecin et PDG d’Owkin, pour parler de la place de l’intelligence artificielle dans nos hôpitaux; et Théo Christine, Lou Lampros & Victor Belmondo : les trois acteurs du film “Vivre, mourir, renaître” réalisé par Gaël Morel en salle le 25 septembre

