Pékin Express du 21 septembre 2024 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » au programme TV du samedi 21 septembre 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express, l’épopée des maharadjas ». Après l’élimination de Hoang et Quyen la semaine dernière, ils sont encore 6 binômes en compétition et c’est le retour de la roulette infernale !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », l’épisode 2 du 21 septembre

Cette deuxième étape conduira les candidats à Jaipur, la ville emblématique du Rajasthan. Les équipes y exploreront des sites exceptionnels, tels que le fascinant Chand Baori, un puits à degrés de 30 mètres de profondeur, composé de plus de 3.500 marches réparties sur 13 niveaux : un chef-d’œuvre architectural et technique !

En plus du retour de la redoutable roulette infernale avec des défis encore plus extravagants, une nouvelle mission photo inédite offrira aux binômes l’opportunité de rencontrer les habitants et de partager des moments hilarants. Les soirées passées dans les familles indiennes seront marquées par le dépaysement et des moments d’émotion, les candidats étant touchés par la générosité et la curiosité des locaux.



Mais dans cette compétition intense où chaque étape est éliminatoire, quel duo devra s’arrêter à l’issue de cette deuxième étape ?

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.