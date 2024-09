Demain Nous Appartient spoiler : William choqué, Aurore décide de... (vidéo épisode du 25 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Ça va se compliquer entre William et Aurore la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que William a volontairement fait trainer la signature des papiers du divorce, Aurore a décide de se venger… Et on peut dire qu’elle n’y va pas de main morte !











Aurore demande une grosse somme d’argent à William

William retrouve son avocat pour signer les papiers du divorce. Mais Simon Leclerc lui annonce que c’est trop tard… Aurore a revu ses exigences à la hausse ! Elle réclame désormais 200.000 euros d’indemnités compensatoires et toute une liste d’objets. William est sous le choc et il comprend Aurore cherche juste à l’atteindre… Simon lui confirme que c’est certainement pour le faire payer d’avoir fait trainer les choses.

Entre William et Aurore, le point de non retour semble atteint.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1778 du 25 septembre 2024 : Aurore revoit ses exigences à la hausse

