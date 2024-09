Pékin Express : Julie et Denis séparés ?

Publicité





Julie et Denis, candidats emblématiques du jeu d’aventure d’M6 Pékin Express seraient-ils séparés ? C’est la rumeur qui circule après des messages énigmatiques publiés par Julie sur Instagram.





« Depuis quelques temps ça va pas très fort. J’ai été déçue et blessée » a écrit Julien ce jeudi soir.







« La période n’est pas évidente clairement et me met à l’épreuve mais j’ai une petite fille exceptionnelle qui m’inonde d’amour & me donne le sourire au quotidien, j’ai des amies en or qui m’entourent énormément. Et des projets plein la tête. Le meilleur est à venir »

Julie n’a pas cité Denis et elle n’apparait plus à ses côtés depuis plusieurs semaines. Certains ont d’ailleurs fait remarquer qu’elle était partie en week-end avec sa fille Déa et des amis, mais sans Denis.



Les corses auraient-ils rompu durant l’été ? En tout cas Julie sème le doute et ils n’ont rien annoncé officiellement pour l’instant.