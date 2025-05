Pierre Garnier et Héléna en couple ? Ils sont repartis ensemble du concert d’Héléna au Trianon !

Publicité





Hier soir, Héléna a enflammé la scène du Trianon à Paris devant un public conquis. Mais ce n’est pas seulement sa performance qui a retenu l’attention : parmi les spectateurs, certains ont rapidement repéré une présence remarquée… celle de Pierre Garnier. Le chanteur, grand gagnant de la Star Academy 2023, a été vu dans la salle, discret mais visiblement attentif à chaque note interprétée par Héléna.











Ce n’est pas la première fois que les deux artistes sont au centre de rumeurs les disant plus proches que de simples amis. Complices pendant leur aventure à la Star Ac’, Pierre et Héléna n’ont jamais confirmé être en couple, malgré une certaine alchimie visible à l’écran et hors caméras. Leur proximité continue d’alimenter les spéculations, et la soirée d’hier n’a rien fait pour calmer les choses.

Selon plusieurs témoins, Pierre aurait rejoint Héléna dans les coulisses après le show avant de repartir… avec elle, dans son tour bus. Une scène qui n’est pas passée inaperçue, et qui a immédiatement fait réagir les fans sur les réseaux sociaux.

Alors, simple soutien amical ou romance qui ne dit pas son nom ? Une chose est sûre : leur lien, qu’il soit musical ou plus personnel, continue de passionner le public.



