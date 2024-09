Plus Belle La Vie du 12 septembre 2024 : Luna dans de sales draps ! (résumé + extrait vidéo épisode 168 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 168 de PBLV – Luna est dans de sales draps cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La police recueille un témoignage et un portrait robot qui la concerne…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 septembre 2024 – résumé de l’épisode 168

Samuel retrouve Astrid et sa sœur à l’hôpital, où elles le remercient pour son intervention. Astrid raconte que Yanis lui avait donné rendez-vous pour un week-end à l’endroit où ils s’étaient rencontrés quatre mois plus tôt. À son arrivée, Yanis était étrangement agité et lui a annoncé qu’ils allaient déménager en Grèce, enlevant ses enfants avec lui. Astrid a refusé, ce qui l’a rendu furieux, et il l’a frappée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Elle s’est réveillée enfermée à l’endroit où Samuel l’a retrouvée. La soeur d’Astrid lui parle d’une certaine Julia, venue prendre de ses nouvelles. Mais Astrid affirme ne pas connaître de Julia, ce que Samuel entend.

Pendant ce temps, au cabinet médical, Barbara demande à Jennifer si elle a des nouvelles d’Astrid via Samuel, mais Jennifer est dans l’ignorance car Samuel n’est pas rentré de la nuit. Barbara avoue avoir fait un cauchemar et regrette de ne pas s’être dénoncée.



Samuel croise Jean-Paul et s’apprête à lui parler d’Astrid quand Jennifer, inquiète, arrive. Elle reproche à Samuel de l’avoir laissée sans nouvelles toute la nuit. Surpris, il lui explique qu’il était à l’hôpital et qu’il a retrouvé la femme qu’il recherchait, vivante.

Samuel, Jean-Paul et Patrick comprennent que Yanis n’a pas disparu volontairement. Le retour inopiné du téléphone et l’intervention mystérieuse de « Julia », qui s’est présentée à la sœur d’Astrid, indiquent qu’une personne a tout orchestré pour sauver Astrid. Luna, au Pavillon des Fleurs, se réjouit du sauvetage d’Astrid, tout en félicitant « Julia ». Pendant ce temps, au commissariat, la sœur d’Astrid dresse un portrait-robot de Julia… qui ressemble étrangement à Luna, casquette incluse.

De son côté, Apolline est plongée dans ses révisions du code pénal et prend une pilule lorsque Steve arrive pour lui souhaiter bonne chance. Il se plaint d’avoir mal dormi, alors qu’Apolline, qui a révisé toute la nuit, est en pleine forme. Elle lui dit que son secret, c’est la vitamine C. Steve, sceptique, en avale un comprimé avant de partir. Plus tard à la résidence, Steve déborde d’énergie et a déjà plié tout le linge. Pourtant, il ne se sent pas bien, se plaint de bouffées de chaleur et de palpitations. Yolande le calme avec une séance de méditation, mais soupçonne qu’il ait pris une substance illicite. Steve se souvient alors de la « vitamine C » d’Apolline et commence à douter.

De retour dans sa chambre, Steve confronte Apolline à propos des cachets. Elle avoue qu’il s’agit d’amphétamines, qu’elle prend uniquement pour ses examens. Steve lui rappelle que c’est dangereux, mais elle le rabaisse et le met à la porte.

Aya raconte à Djawad qu’elle est fière de son parcours : il ne lui reste plus qu’un module avant d’obtenir son diplôme. Cependant, elle se rend compte que Djawad ne l’écoute pas à cause d’un problème d’audition. Il explique qu’un groupe de supporters a utilisé un klaxon à côté de son oreille la veille. Aya lui conseille de consulter un médecin. Au cabinet médical, Djawad consulte pour son problème d’audition, mais il a du mal à communiquer avec Jennifer à cause de sa surdité temporaire. Ariane arrive également pour une consultation ORL et se dispute avec Djawad avant de finalement lui passer devant… Plus tard en terrasse, Ariane s’excuse. Djawad et Ariane discutent bruyamment et découvrent qu’ils ont le même traitement. Ils devront observer deux semaines de repos.

VIDÉO Plus belle la vie du 12 septembre 2024 – extrait vidéo

