Ici tout commence du 12 septembre : Lionel quitte l’institut ! (résumé + vidéo épisode 1001 en avance)

Ici tout commence du 12 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1001- C’est terminé pour Lionel et l’institut Auguste Armand ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Lionel a loupé la dernière épreuve du concours du master et il est donc recalé !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1001

Lionel a raté le concours d’entrée au master, il doit tirer un trait sur l’institut. Zoé et Inès l’encouragent à se battre pour intégrer quand même le master… Mais Lionel est convaincu que c’est foutu et il a maintenant leur charge, il va devoir trouver un travail. Greg le laissera-t-il quitter l’institut ou va-t-il demander à son père de faire quelque chose pour son meilleur ami ?

De son côté, Anaïs décide de faire une proposition claire à Milan… Quant à Souleymane, il perd progressivement ses illusions face à Cléo.



Ici tout commence du 11 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.