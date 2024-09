Plus Belle La Vie du 18 septembre 2024 : le chantage de Vanessa, Samuel avance (résumé + extrait vidéo épisode 172 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 172 de PBLV – Le corbeau va finalement se dévoiler dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et surprise, il s'agit de Vanessa Kepler !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 septembre 2024 – résumé de l’épisode 172

Samuel prend un café chez la cheffe Duroc et lui montre une photo de Yanis pour savoir si elle l’a vu le 4 septembre et s’il a déjeuné dans son restaurant. La photo ne lui dit rien et son nom n’apparaît pas dans son registre de réservations. Samuel lui montre ensuite une photo de la voiture de Yanis, qu’elle reconnaît : il s’était garé sur sa place de livraison et elle avait dû lui demander de se déplacer. Samuel la questionne également sur Barbara, Blanche, Luna et Jennifer, mais elle affirme ne les avoir jamais vues se disputer avec qui que ce soit.

Pendant ce temps, Vanessa se trouve au Pavillon des Fleurs avec Luna et Blanche. Elle leur révèle qu’elle a installé des micros dès leur arrivée et avoue être surprise de la quantité d’informations obtenues. Luna et Blanche expliquent que la mort de Yanis était un accident et qu’il était violent. Blanche demande à Vanessa ce qu’elle veut, et celle-ci exige de récupérer le bail du Pavillon des Fleurs, sinon elle préviendra la police ! Blanche et Luna sont écoeurées.



Samuel retrouve Jennifer, qui lit un article sur Vanessa Kepler. Il lui amène un croissant au cabinet médical et lui raconte sa visite chez Marie Duroc. Jennifer mentionne que c’est un policier qui l’avait interrogée, mais Samuel exprime son inquiétude pour elle, pensant que Yanis n’est pas parti à l’étranger. Jennifer lui confie qu’après avoir quitté le restaurant, elles avaient un peu trop bu et avaient eu un accident de voiture.

Au Pavillon des Fleurs, Jennifer est de plus en plus angoissée, persuadée que Samuel va découvrir la vérité. Blanche et Luna tentent de la calmer, mais elle est en pleine crise de panique… Pendant ce temps là, Vanessa confronte Barbara à la sortie du Mistral et lui révèle qu’elle sait qu’elle a tué Yanis. Elle évoque également le sort de Yaël, insinuant qu’il pourrait finir en foyer. Barbara, déconcertée, demande ce que Vanessa attend d’elle, mais celle-ci lui fait comprendre qu’elle sera très utile : elle devra l’aider à entrer dans le capital du Mistral !

Au Mistral, Steve donne un cours d’informatique. Kilian prend des notes mais demande des explications plus concrètes, alors que Steve insiste sur l’importance des bases. Plus tard, Kilian se débat avec un logiciel de caisse. Steve jette un coup d’œil rapide mais doit partir. Aya, voyant la difficulté de Kilian, propose de l’aider, mais il la repousse en disant qu’il n’a pas besoin d’aide.

A la résidence, Steve confronte Morgane à propos d’Apolline, lui demandant si elle compte la dénoncer. Il explique qu’il a accidentellement pris l’une de ses pilules en pensant que c’était des vitamines, ce qui fait comprendre à Morgane qu’Apolline se drogue. Steve la supplie de réfléchir aux conséquences pour Apolline, car avec un casier, elle ne pourrait pas devenir avocate. Morgane promet de ne pas la dénoncer, mais exige le nom de son fournisseur.

Steve décide ensuite d’aller confronter Ulysse Kepler à propos d’Apolline, l’accusant de l’exploiter. Ulysse se défend en expliquant qu’il lui avait proposé de faire une pause pour se concentrer sur ses études, mais qu’elle avait refusé. Steve insiste, ce qui pousse Ulysse à comprendre qu’Apolline se drogue. Ulysse décide de parler à Apolline, lui expliquant qu’il ne veut pas qu’elle sacrifie sa santé pour devenir avocate à tout prix. Il lui demande de prendre ses affaires et de quitter temporairement le cabinet, car il a vu trop de gens se détruire avec des amphétamines. Apolline, bien que réticente, admet qu’elle sait qu’elle devrait arrêter mais a peur d’échouer. Ulysse lui propose alors de l’aider à reprendre confiance en elle.

De son côté, Kilian finit par s’excuser auprès d’Aya, honteux de ne pas savoir se servir de l’ordinateur. Aya, à son tour, lui confie qu’elle ne sait pas faire de vélo, partageant ainsi ses propres faiblesses.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.