Plus Belle La Vie spoilers : Luna se dénonce, les résumés jusqu’au 4 octobre 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 27 septembre 2024 – Que va-t-il se passer en octobre dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Luna va être au pied du mur et alors que la police l’arrête, elle choisit de se dénoncer pour protéger Barbara et ses amies. Mais la police doute de la version racontée par Luna.

Morgane trouve le comportement de Jules de plus en plus étrange… Quant à Ariane, elle a bien du mal à gérer entre sa relation avec Djawad et Zoé. Et Aya présente ses excuses à Kilian…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2024

Lundi 30 septembre 2024 (épisode 180) : Les policiers mettent la main sur une preuve qui les rapproche dangereusement des quatre filles. Zoé et sa mère célèbrent une bonne nouvelle, mais la fête n’est que de courte durée pour Ariane, qui fait face à un dilemme. Quand l’occasion se présente, Yolande ne peut s’empêcher de semer le trouble.

Mardi 1er octobre 2024 (épisode 181) : Au pied du mur, Luna invente une histoire de toutes pièces. Mais c’est sans compter l’arrivée d’un témoin inattendu. De son côté, Aya regrette son geste envers Kilian et décide de faire un pas vers lui.

Mercredi 2 octobre 2024 (épisode 182) : L’avocate engagée par Luna soupçonne une faille dans le nouveau témoignage. Chez les Hersant, se déroule une situation rocambolesque. En venant retrouver Jules dans sa chambre, Morgane trouve son comportement très étrange.

Jeudi 3 octobre 2024 (épisode 183) : Les trois amies restent solidaires et veulent absolument agir pour venir en aide à Luna. Si proche du but, le retard de Zoé inquiète sa mère. Babeth, quant à elle, décide de faire confiance à son amie, quitte à mentir à Patrick.

Vendredi 4 octobre 2024 (épisode 184) : Au commissariat, l’enquête est au point mort, avec des aveux pour seule preuve. Lors d’une sortie à la plage, Jules continue de se comporter de plus en plus étrangement. C’est le grand jour pour Aya. Kilian va-t-il arriver à temps ?

