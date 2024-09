« Pour une poignée de dollars » : votre film ce soir sur France 3 (29 septembre)

Publicité





Amateurs de westerns cultes, rendez-vous ce lundi 29 septembre sur France 3 pour (re)découvrir le film « Pour une poignée de dollars » de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Marianne Koch ou bien encore Wolfgang Lukschy.





Rendez-vous sur France 3 dès 21h10 ou en streaming sur France.TV.







« Pour une poignée de dollars » : l’histoire

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes, et les Rojo, qui font de la contrebande d’alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d’un poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s’immisce entre les deux bandes. Proposant d’abord ses services aux Rojo, l’étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.

Extrait vidéo



« Pour une poignée de dollars », un film de Sergio Leone, c’est ce soir sur France 3.