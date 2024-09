Publicité





Reportages découverte du 22 septembre 2024, sommaire et reportages











Reportages découverte du 22 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Châtelains : les dessous de la vie de château (inédit)

Que ce soit à l’époque médiévale, durant la Renaissance ou plus récemment, la France abrite près de 45 000 châteaux, soit plus d’un par commune. Si certains demeurent dans les mains des familles d’origine, transmis de génération en génération, d’autres deviennent le rêve d’une vie. Acquérir et habiter un château, c’est un projet audacieux que des passionnés ont entrepris avec leurs proches. Derrière le prestige de l’édifice et le poids de son histoire, se cache une existence marquée par des défis constants, des projets à réaliser, et la nécessité de trouver des moyens pour financer le coût astronomique de cette vie de châtelain. Qui sont ces nouveaux gardiens du patrimoine qui ont choisi ou hérité de cette vie extraordinaire ? En 2023, à quoi ressemble le quotidien d’un châtelain ?

A 14h50 : « Occasions, locations, système D » (rediffusion)



La crise sanitaire a profondément modifié les habitudes des Français. Près d’un sur deux exprime désormais le désir de consommer moins, mais de manière plus responsable. Que ce soit par nécessité ou par choix, de nombreux consommateurs se tournent vers le marché de l’occasion et la location, deux secteurs en pleine expansion. Les plateformes en ligne proposant la location de meubles, d’objets divers, voire de jardins et de piscines, voient affluer de nouveaux adeptes. Pendant plusieurs mois, nous avons parcouru la France à la rencontre de femmes et d’hommes déterminés à consommer autrement. Entre débrouillardise, astuces, recyclage et récup’, découvrons ensemble la France de la seconde main.