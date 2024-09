Tout le monde veut prendre sa place : Cyril Féraud en couple avec un candidat ? Une déclaration en pleine émission !

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 22 septembre 2024, 54 victoires pour Isabelle – C’est une déclaration surprenante que l’on a pu voir ce dimanche midi dans le jeu quotidien de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, un candidat a déclaré sa flemme à Cyril Féraud en pleine émission !











On peut dire que Florent ne doute de rien. Il n’a pas hésité à annoncer à Cyril Féraud avoir un crush pour lui dès le début de l’émission de ce dimanche ! Et l’animateur, qui n’a rien précisé concernant sa vie privée, a choisi d’en rire et il a même fait connaissance avec « sa future belle-mère ». Rappelons que Cyril Féraud est devenu papa d’un petit garçon en juillet dernier et il n’a donné aucune information concernant la maman ou une éventuelle mère porteuse.

De son côté, la championne Isabelle a signé une nouvelle victoire et elle totalise désormais 54.700 euros de gains. La finale était serrée face à Aurélie, elles n’ont eu que 5 points d’écarts.

Tout le monde veut prendre sa place du 22 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 22 septembre 2024, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



