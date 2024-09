Star Academy 2024 : la production en dit plus sur les candidats

Publicité





C’est le samedi 12 octobre 2024 que TF1 lancera la nouvelle saison de la Star Academy. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelle promo, qui aura la lourde tâche de succéder à celle qui a vu le sacre de Pierre Garnier.











Le producteur, Mathieu Vergne, s’est confié dans une interview pour Télé Loisirs et il assure être très content du casting.

« On est très content du casting, on a des gros espoirs que ça se passe bien parce qu’on a des supers candidats. La saison dernière a fait un énorme appel d’air pour pleins de gens » a-t-il expliqué. « Il faut que eux-mêmes se rencontrent et que la mayonnaise prenne »

Pour l’instant, TF1 et Endemol n’ont presque rien dévoilé sur cette nouvelle saison de la Star Academy. On sait simplement que Michaël Goldman reste directeur, et que Nikos Aliagas et Karima Charni restent à l’animation. Il faudra attendre le 24 septembre pour que TF1 dévoile la présentation de cette nouvelle saison, et certainement l’identité des professeurs. Pour les nouveaux académiens, ce sera évidemment une découverte le jour J.



