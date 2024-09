Star Academy : une ancienne prof tacle Adeline Toniutti, « elle ne sait pas chanter » !

Publicité





C’est dans moins de deux semaines que sera lancée la nouvelle saison de la Star Academy et cette année, le corps professoral a quasiment été entièrement renouvelé puisque seule Malika Benjelloun garde sa place.





Parmi les départs, Adeline Toniutti, prof de chant des deux dernières saisons.







Et dans l’émission « Chez Jordan » sur C8, une ancienne prof de la Star Academy n’a pas mâché ses mots vis à vis d’Adeline, allant jusqu’à affirmer qu’elle ne sait pas chanter !

« Vous l’avez déjà entendu chanter ? Chacun a ses références. Chez moi, on est des bons chanteurs, dans mon milieu on chante bien, quand on voit ça… C’est un de mes élèves qui m’a montré, on a regardé et on s’est dit ‘oh putain, ah ouais d’accord, allez hop on dégage’ » a déclaré Isabelle Charles, elle aussi ancienne prof de chant du château de Dammarie-les-Lys, ajoutant qu’Adeline Toniutti « ne sait pas chanter« .



Rappelons que c’est Sofia Morgavi, chanteuse lyrique et actrice, qui sera la prof de chant de la promo 2024 de la Star Academy. Lancement le samedi 12 octobre 2024 sur TF1 !