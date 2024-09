Supression de C8 de la TNT : le Conseil d’Etat rejette le recours de la chaîne !

Publicité





Mercredi, le Conseil d’État a rejeté les recours en référé déposés par les chaînes C8, NRJ12 et Le Média, après leur non-sélection par l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, lors de la réattribution estivale des fréquences TNT.











La juridiction a estimé que la condition d’urgence n’était « pas remplie ». Toutefois, dans trois décisions séparées, il a été précisé que ces recours seront examinés sur le fond d’ici la fin novembre.

Rappelons qu’en juillet dernier l’Arcom a annoncé retirer à NRJ 12 et C8 leurs fréquences sur la TNT. A partir de mars prochain, les deux chaines ne seront donc plus diffusées sur la TNT et ça devrait signer leur fin. Même s’il ne l’a jamais confirmé, Cyril Hanouna serait en pourparlers avec le groupe Canal+ pour transférer TPMP sur Canal+ en clair.