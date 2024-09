The Voice 2025 : Florent Pagny de retour, 3 départs et 2 nouveaux coachs

Publicité





The Voice 2025, les coachs de la saison 14 dévoilés – The Voice sera de retour en 2025 et on peut dire que cette nouvelle saison sera placée sous le signe des changements ! En effet, pour cette saison 14 de The Voice, Florent Pagny est de retour et seul Vianney reste. Bigflo et Oli, Zazie et Mika s’en vont alors que deux nouveaux coachs arrivent pour apporter un vent de fraicheur.











« The Voice 2025 » prend une nouvelle direction audacieuse. La prochaine saison promet d’être captivante, inattendue et unique, avec une équipe de coachs totalement inédite. Deux nouvelles coachs rejoignent l’aventure, le retour d’une figure emblématique est prévu, et un tout nouveau décor ainsi que des étapes revisitées attendent les téléspectateurs.

Florent Pagny, véritable pilier du programme et l’un des chanteurs préférés des Français, revient dans « The Voice ». Fort de cinq victoires et d’une expertise inégalée en technique vocale, il s’impose comme un stratège de premier plan. Sa connaissance profonde du programme, son charisme et sa liberté de pensée font de lui le grand favori pour cette nouvelle édition.

À ses côtés, Vianney, l’un des artistes les plus talentueux de sa génération, revient également. Auteur-compositeur-interprète de renom, il enchaîne les succès avec un style unique. En tant que coach, il a déjà mené des talents à la victoire, notamment avec Mentissa et son hit « Et bam », qu’il a écrit, composé et produit.



Mais cette année, l’inattendu est au rendez-vous avec l’arrivée de deux nouvelles coachs. Patricia Kaas et Zaz, deux figures incontournables de la chanson française, rejoignent l’équipe. Avec des millions d’albums vendus et des carrières internationales impressionnantes, ces deux artistes apporteront chacune leur touche unique.

Patricia Kaas, légende internationale au timbre de voix inimitable, apporte son immense expérience de la scène. Forte de 37 ans de carrière, plus de 20 millions de disques vendus et des collaborations avec des artistes de renom tels que Jean-Jacques Goldman et Renaud, elle enrichira l’émission de son élégance et de sa rigueur artistique.

Zaz, quant à elle, est une des artistes françaises les plus exportées à l’international. Avec ses 5 millions d’albums vendus et une carrière fulgurante marquée par des tournées mondiales et des collaborations avec Quincy Jones, elle insuffle une énergie authentique et communicative. Son franc-parler et son naturel promettent de dynamiser l’émission.

La combinaison de l’expérience de Florent Pagny, de la sensibilité de Vianney, de la profondeur artistique de Patricia Kaas et de l’énergie débordante de Zaz créera une alchimie inédite. Cette nouvelle saison réserve des moments inoubliables et des surprises à couper le souffle.

Rendez-vous en 2025 sur TF1 et TF1+ pour découvrir cette nouvelle aventure, de nouveaux talents et un plateau totalement revisité !