Plus Belle La Vie du 9 septembre 2024 : la PTS fait une découverte capitale (résumé + extrait vidéo épisode 165 en avance)

Plus belle la vie du 9 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 165 de PBLV – L'enquête sur la disparition de Yanis est ouverte aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Paniquées, Barbara et Jennifer veulent se dénoncer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 septembre 2024 – résumé de l’épisode 165

Charlotte, experte de la PTS, se trouve avec Samuel en pleine analyse de la voiture de Yanis. Elle doit déterminer si le sang retrouvé appartient à Yanis. Pendant ce temps, Samuel confie qu’il a un mauvais pressentiment, persuadé qu’ils sont arrivés trop tard. Yanis a disparu depuis plusieurs jours.

De son côté, Jennifer aborde Barbara, qui est en compagnie de Yaël. Épuisée, Barbara lui confie qu’elles ne doivent pas être vues ensemble, ce que Jennifer ne comprend pas. Jennifer tente de la rassurer, affirmant que personne n’est au courant de rien, mais Barbara, à bout de nerfs, craque à cause du manque de sommeil. Jennifer lui propose des somnifères, mais Barbara refuse, voulant être en alerte si Yaël pleure.



Au Pavillon des Fleurs, Blanche avoue à Luna qu’elle ne pourra pas surmonter la situation, et qu’elle ne va réussir à vivre avec la culpabilité de la mort de Yanis. Luna lui rappelle que c’était un accident. Maya les interrompt, nerveuse, expliquant qu’elle est convoquée par la police pour être interrogée au sujet de Yanis. Elle leur demande de l’aider à préparer ses réponses.

À la résidence, Kilian perd son calme au téléphone avec l’URSSAF, perturbant tout le monde. Steve s’énerve à son tour, provoquant une montée de tension entre eux. Plus tard, Thomas retrouve Kilian et lui rappelle l’importance de gérer les déclarations de salaires, mentionnant qu’il a reçu un rappel par mail. Kilian ment, prétextant un bug sur le site, mais Thomas insiste sur la nécessité de régulariser la situation et d’informer en cas de problème.

Pendant ce temps là au Mistral, Apolline, absorbée par la préparation de son concours, doit prendre un café avec Jules. Mais avant qu’ils ne puissent s’installer, Yolande et Mirta les rejoignent, et un homme s’écroule soudainement en se tenant la poitrine. Réagissant rapidement, Apolline commence un massage cardiaque et demande à Jules d’appeler les secours. De retour au Mistral, tout le monde félicite Apolline pour avoir sauvé l’homme. Elle insiste sur l’importance de la formation aux premiers secours, et Yolande propose d’en organiser une à la résidence. Jules approuve l’idée.

Luna inspecte la voiture de Blanche, qui semble en parfait état. Blanche admet avoir payé le garagiste en espèces juste au moment où Jean-Paul arrive pour poser des questions. Blanche, stressée, nettoie frénétiquement la voiture et découvre du sang près des essuie-glaces. Tentant de le dissimuler, elle frotte énergiquement. Jean-Paul lui fait une remarque sur sa façon de traiter la voiture, ce à quoi Blanche réagit avec agacement, l’accusant de « mansplaining ». Après son départ, Blanche montre finalement le sang à Luna.

Yolande, rapide, organise déjà la formation aux premiers secours, mais Mirta refuse d’y participer, s’agaçant face à l’insistance de Yolande. En chemin, elle croise Kilian, frustré devant son ordinateur à cause des déclarations de salaires. Mirta l’aide à résoudre le problème en un clin d’œil, comprenant qu’il souffre d’une phobie administrative, tout comme Roland.

Enfin, au commissariat, Samuel et Jean-Paul interrogent Maya. Très nerveuse, elle semble réciter ses réponses. Jean-Paul lui assure qu’ils vérifieront tout. Après son départ, les deux enquêteurs suspectent que Maya pourrait être impliquée dans la mort de son ex, mais Samuel note qu’elle était au travail toute la journée. Charlotte les rejoint à la fourrière, révélant que le sang trouvé sur la voiture n’appartient pas à Yanis, mais à une femme !

VIDÉO Plus belle la vie du 9 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

