The Voice Kids : qui sont les finalistes ? (résumé et replay demi-finale du 28 septembre 2024)

The Voice du samedi 28 septembre 2024, résumé et replay – C’est parti pour la dernière soirée de battles de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori qualifient leurs derniers talents pour la demi-finale !











La soirée débute avec l’équipe de Claudio Capéo et Giulianna, qui chante « Je t’aime » face à Lara Fabian. Louis chante ensuite « Ma gueule » de Johnny Hallyday. Inès interprète « Vole » de Céline Dion. Et enfin le second Louis reprend « Mon amour » de Slimane. Claudio Capéo choisit de qualifier le second Louis pour la grande finale.

On continue avec l’équipe de Lara Fabian. Arianna interprète « I have nothing » de Whitney Houston. Loan chante « Diego » version Johnny Hallyday. Yulia reprend « Anyone » de Demi Lovato. Et enfiin Tim interprète « Another Love » de Tom Odell. Lara Fabian choisit finalement de qualifier Tim pour la finale !

La soirée se poursuit avec l’équipe de Patrick Fiori. April interprète « Et même après je t’aimerai » d’Hoshi. Charlie chante « Riche » de Claudio Capéo. Célia chante ensuite « Premier amour » de Nour. Et Lizzie chante « Memory » de Barbara Streisand. Patrick choisit April comme finaliste de son équipe !



On termine avec l’équipe de Slimane. Rafaël chante « Golden Hour » de JVKE. Coline chante « Peurs » de Slimane. Antoine interprète ensuite « SOS d’un terrien en détresse » de Balavoine. Et enfin Lenny reprend « La vie ne m’apprend rien » de Balavoine. Slimane choisit d’envoyer Coline en finale !

The Voice Kids du 28 septembre 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué cette demi-finale, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 5 octobre pour la finale !