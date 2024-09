Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 28 septembre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l'épopée des maharadjas » résumé et replay de l'épisode 3 du samedi 28 septembre 2024 – C'est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Après l'élimination de Nathalie et Angie, place à la troisième étape pour lescinq binômes encore en compétition. Ça débute à Jaipur, avec une première mission : reconnaitre des musiques de film.











Et sur cette étape, il n’y aura pas d’épreuve d’immunité ! Pour ma première musique, c’est « La boum » mais seules Rose-Marie et Cinzia trouvent ! Pour la seconde, c’est Harry Potter et ils trouvent tous. La troisième, il s’agit de « Le bon, brute et le truan », seuls Clément et Emeline ne trouvent pas.

Place ensuite au stop pour rejoindre Stéphane. Ils arrivent dans une carrière et découvrent le panneau « voiture interdite ». Ils doivent chausser une paire de skis pour 2 et retrouver un flocon blanc dans la carrière ! Les trois premiers à ramener un flocon à Stéphane et seront qualifiés pour l’épreuve du lendemain, qui offrira un avantage considérable pour la suite de l’étape.

C’est compliqué pour Fabrice et Briac, qui sont loin derrière et sont abattus. Fabrice a un gros coup de mou et verse même quelques larmes !



Clément et Emeline sont les premiers à trouver le flocon. Ils sont qualifiés pour l’épreuve du lendemain. Rose-Marie et Cinzia sont 2èmes et qualifiées aussi. Christophe et Claire sont 3èmes et les derniers qualifiés.

Place à la recherche d’hébergement. Et cette fois, c’est compliqué ! Les gens sont craintifs, le binômes peinent à trouver un logement. Ils finissent quand même par réussir.

Le lendemain, pour les 3 binômes qualifiés, place à l’épreuve. Ils doivent manger des plats indiens qui ne donnent pas du tout envie ! Clément et Emeline sont éliminés les premiers. Christophe et Claire remportent l’épreuve et donc l’avantage ! Il s’agit du drapeau rouge et il permet de stopper un binôme durant 5 minutes.

Christophe et Claire agitent plusieurs fois leur drapeau avant de trouver une voiture. La fin d’étape est serrée mais Christophe et Claire remportent l’étape et leur seconde amulette d’une valeur de 10.000 euros. Fabrice et Briac sont 2èmes, Clément et Emeline 3èmes. Jean-Claude et Axel sont 4èmes, Rose-Marie et Cinzia sont dernières.

Pékin Express, le duel final : et le troisième binôme éliminé est…

Place au duel final. Rose-Marie et Cinzia choisissent d’affronter Fabrice et Briac. Cinzia affronte Briac. Le duel est très serré mais c’est Briac qui revient le premier ! Rose-Marie et Cinzia sont éliminées !

Pékin Express, l’épopée des maharadjas, le replay de l’épisode 3

Si vous avez loupé ce troisième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Et rendez-vous le samedi 5 octobre pour suivre l’épisode 4 !