Un Si Grand Soleil du 10 septembre : Alex face à Céline, il fait tout rater ! (résumé et vidéo épisode 1465 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1465 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 10 septembre 2024 sur France 3.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Evan s’acharne toujours à frotter le joint des briques. Pendant ce temps là, Chloé peine à tenir le coup… Au petit déjeuner, elle pleure seule. Plus tard au tribunal, Cécile dit à Chloé qu’elle ne sait pas comment elle fait pour venir travailler. Mais Chloé avoue que ça l’aide à ne pas s’effondrer. Elle est terrifiée pour Evan mais en même temps elle est en colère et lui en veut de l’avoir trompé avant de se faire enlever. Manu appelle Chloé, il a besoin qu’elle passe au commissariat pour lui poser de nouvelles questions.

Alex explique à Elise et Hugo que Clarysse a confirmé le rendez-vous au café. On va l’équiper d’un micro. Elise tente de rassurer Alex, qui stresse.



Publicité





Johanna est avec l’obstétricienne, tout est ok pour faire la ponction pour la FIV. Ça se fera dans 3 jours. Yann se confie à Hugo, il lui explique que Johanna veut le faire sous hypnose, il doute que ce soit une bonne idée mais Hugo trouve ça super. Et il lui dit de prendre soin de ses spermatozoïdes.

Manu interroge Chloé sur le passé d’Evan. Elle lui explique comment ils se sont rencontrés il y a 25 ans. Il lui demande s’il y a eu des hauts et des bas, sans jugement. Chloé avoue que l’an dernier chacun a eu une aventure et ils ont failli se séparer avant de se retrouver. Elle ne se doutait pas qu’il allait sur une appli de rencontres, elle a l’impression de ne pas le connaitre si bien que ça. Elle demande à Manu s’ils avancent sur l’appli, il lui assure que oui et qu’ils explorent toutes les pistes possibles.

Alex est sur le lieu du rendez-vous. Clarysse arrive, Elise les observe de loin. Alex avoue être stressé et commande des boissons. Ils font ensuite connaissance, elle reçoit un message et lui dit qu’elle doit y aller. Elle lui propose de se revoir, il accepte. Elle s’en va et Elise la suit tandis qu’Alex récupère son verre pour l’analyse adn.

Au cabinet, Johanna est avec un client. Mais elle a la nausée, elle ne se sent pas bien et doit foncer vomir. Claudine remarque qu’elle abandonne son client et vient s’occuper de lui. Mais elle n’est pas du même avis que Johanna… Elle revient et n’apprécie pas. Quand son client s’en va, Johanna s’en prend à Claudine. Elle lui reproche de s’être mêlé de son dossier. Claudine pense qu’elle fait une erreur stratégique, Johanna l’envoie balader en s’énervant. Claudine lui conseille de prendre des vacances ou des tranquilisants.

Alex a un match avec Céline sur Affinita. Elle l’appelle directement, elle trouve que les messages sont une perte de temps. Elle lui propose de se voir mais il dit ne pas être dispo aujourd’hui. Céline dit partir en déplacement le lendemain, Alex dit qu’il va se libérer et il a rendez-vous dans une heure. Il appelle Elise pour la prévenir. Elle va envoyer Manu à l’adresse du rendez-vous.

Claudine parle à Florent du comportement inadmissible de Johanna, qui en plus a loupé une réunion. Florent lui parle de sa vie personnelle compliquée, mais il ne veut pas lui dire de quoi il s’agit. Claudine pense qu’elle est enceinte, Florent lui dit que non mais elle suit un traitement hormonal lourd…

Alex rencontre Céline mais elle décide de changer d’endroit au dernier moment. Ils vont dans un autre bar, Manu ne peut donc pas avoir un oeil sur Alex. Elle le trouve stressé, il dit être novice. Il pose plein de questions, elle lui demande si c’est interrogatoire, s’il est de la police… Alex lui assure que non. Pendant ce temps là, Manu cherche Alex et lui envoie un message. Il veut répondre mais Céline n’apprécie pas. Elle lui dit qu’ils vont s’arrêter là, Alex insiste mais elle lui dit qu’il n’y a pas d’alchimie. Alex la regarde partir avec le sourire…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alex disparait, Eliott libéré, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 10 septembre, extrait

vidéo à venir