Les Cinquante du 9 septembre : un jeu, 6 éliminés et un gros rebondissement ! (résumé + replay épisode 6)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 6 du lundi 9 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène. Le Lion explique le principe du jeu, à l’aveugle et avec interdiction de se tenir à un autre joueur !





Le jeu s’arrêtera quand il y aura 42 joueurs sauvés. Et le Lion annonce que la seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règle. Les joueurs sont perdus, ils ne comprennent pas ce qu’ils doivent faire. Nicolas comprend qu’il faut sortir du cube dans lequel ils sont enfermés ! Nicolas et Lou sont les premiers sauvés. Ils sont suivis de Julie, Beverly, Jean-Pascal, etc.







A la fin, 8 joueurs sont sur le banc des éliminés : Kim, Hillary, Nicolo, Patrice, Maéva, Grace, Nabil, et Kevin Z. Leur sort est désormais entre les mains des joueurs victorieux ! Le Lion rappelle à Jordan son pouvoir, il peut directement éliminer quelqu’un parmi les éliminés. Il a une minute pour décider, il choisit finalement d’éliminer Nabil.

Les éliminés rentrent ensuite au château tandis que les joueurs victorieux vont devoir voter. Dans la salle de cérémonie, le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver 2 personnes ! Il y aura donc 5 éliminés et ça s’annonce très compliqué. Ça discute beaucoup parmi les joueurs, tout le monde essaie de sauver ses alliés.



Place au verdict. Les éliminés rejoignent les victorieux. Le premier joueur sauvé avec 23 votes sur 42, c’est Grace ! Le premier éliminé avec seulement 2 voix sur 42, c’est Patrice ! Mais surprise, les chiens conduisent Patrice dans une salle blanche… Il ne sait pas du tout ce qui l’attend. Il se trouve dans la salle de la seconde chance, où Amélie Netten va proposer une épreuve aux éliminés.

Les Cinquante, le replay du 9 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce lundi 9 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 10 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.