Un Si Grand Soleil du 23 septembre : Robin lance un appel à témoin, Alex sous le choc (résumé et vidéo épisode 1474 en avance)

Un si grand soleil du 23 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1474 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans la série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 20 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex a passé la nuit avec Céline. Au réveil, ils roucoulent quand le téléphone d’Alex sonne. Manu est en bas de chez lui mais Alex explique être déjà parti. Il doit filer travailler, Céline remarque qu’il ment à ses collègues.

Cécile rend visite à Chloé, elle lui a emmené des croissants. Chloé est épuisée, elle ne dort plus ou alors elle fait des cauchemars horribles. Elle a l’impression que Robin gère la situation beaucoup mieux que lui. Chloé n’a pas de nouvelles de la police et Cécile n’ose pas relancer le juge Laplace, qui l’avait envoyée balader.



Becker appelle Sabine, il lui demande si elle a des nouvelles de Dimitri. Elle est surprise mais lui assure que non, elle a tourné la page. Il lui parle des kidnappings de chiens. Elle n’en revient pas, Becker préférait la prévenir car l’article de Midi Libre sort aujourd’hui.

A la clinique vétérinaire, Charles montre l’article à Rebecca, qui tombe de haut et essaie de l’appeler, il ne répond pas.

Alex et Manu cherchent toujours Raphaël Dormois. Quelqu’un le reconnait et leur dit qu’il est dans le bâtiment à côté… Manu appelle Becker, ils ont retrouvé la trace de Raphaël sur le chantier de Palavas mais il n’est pas là et son employeur n’a pas son adresse. Il doit venir travailler le lendemain, ils vont planquer pour l’arrêter.

Claudine défend Dimitri, ils sont dans le bureau de Cécile. Dimitri assure avoir bien traité les animaux, mais Cécile lui rappelle que les faits sont graves et il risque 7 ans de prison. Pendant ce temps là, la rédac chef félicite Marc. Elle lui fait remarquer qu’elle a fait raison et lui donne un nouveau sujet… Quand Claudine et Dimitri sortent du bureau de la juge, il s’en sort avec des travaux d’intérêt général et a évité la prison. Claudine lui parle de son procès à venir et lui conseille de se tenir à carreaux.

Dimitri appelle Rebecca, qui l’envoie balader. Il dit qu’il n’avait pas le choix et il ne les a pas maltraités… Elle lui reproche de s’être servi d’elle, il veut une seconde chance mais elle ne veut plus jamais le voir. Charles raconte tout à Boris, il se réjouit mais Boris pense que ça ne changera rien pour lui. Et Sabine parle de Dimitri à Hugo. Elle est consternée.

Robin est avec Diego, il enregistre un appel à témoin pour tenter de retrouver son père. Il hésite à la mettre en ligne, il a peur que ça mette son père encore plus en danger. Diego pense qu’il faut le faire. Pendant ce temps là, Evan est désespéré…

Manu parle à Elise, il pense qu’Alex doit avoir quelqu’un… Alex retrouve Céline, ils profitent jusqu’à ce qu’elle mette la musique du tueur en série… Il est troublé.

