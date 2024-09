Un Si Grand Soleil du 26 septembre : le tueur prêt à tuer Alex et Evan (résumé et vidéo épisode 1477 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1477 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 26 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu débarque chez Céline avec Elise, elle est en état d’arrestation et son appartement va être perquisitionné. Céline ne comprend pas. Au commissariat, elle pleure quand Manu lui met la pression pour savoir où sont Alex et Evan ! Becker lui montre les photos des victimes, elle les reconnait. Elle a passé une nuit ou deux avec ces hommes, rencontrés sur une appli. Becker lui explique que deux d’entre eux ont été tué, les deux autres ont été enlevés.

Céline pleure, elle assure ne pas savoir où est Alex. Elle l’a vu hier soir, il est reparti faire des courses et n’est jamais revenu. Elle jure n’avoir tué personne et ne pas savoir où est Alex, elle l’a appelé et a laissé des messages sur son répondeur.



Chez L Cosmétiques, Florent appelle Muriel pour lui annoncer qu’Eliott est libéré de prison à midi. Elle a le sourire et lui assure qu’elle sera là. Boris est à côté, il a entendu et comprend que c’est le grand jour. Elle lui dit qu’elle va devoir partir plus tôt.

Chloé et Robin se remémorent des bons souvenirs avec Evan. Pendant ce temps là, Eliott sort de prison et retrouve Muriel et Toma. Ils sont heureux de se retrouver, Eliott prend son fils dans les bras.

Manu vient voir Becker avec Hugo, ils commencent à croire que Céline dit vrai. Hugo pense qu’elle a servi d’appât, quelqu’un s’en prendrait aux hommes qu’elle rencontre. Elise arrive et dit avoir trouvé quelque chose chez Céline. Il s’agit du disque de la musique du tueur et le livre « La nuit du 23 » avec une dédicace. Elle dit que c’est un type rencontré sur l’appli il y a quelques mois, elle l’a trouvé bizarre… Il se comportait comme s’ils avaient toujours été en couple, elle a coupé court. Il n’a pas arrêté de l’appeler mais elle l’a bloqué. Manu lui demande son nom.

Eve, Charles et Muriel font la surprise à Eliott : sa voiture pour son activité de VTC. Eliott est ravi. Ils vont fêter sa libération aux Sauvages. Eve leur parle de leur voyage en amoureux mais Eliott veut commencer à travailler rapidement. Eve est fier de lui. Pendant ce temps là, Boris ne fait que penser à Muriel… Il retrouve Laurine, qui est allé voir leur mère à la clinique. Elle va beaucoup mieux. Laurine remarque Boris n’est pas bien, il dit que c’est à cause de Muriel. Il pense qu’elle ressent des choses pour lui… A l’appartement, Eliott savoure d’avoir couché Toma pour la première fois.

Elise identifie le lieu de résidence de Sylvain Perret, Becker vient avec Manu et toute l’équipe pour l’opération. Mais pendant qu’ils sont en route, Sylvain vient chercher Evan et Alex. Il leur jette la clé pour se détacher et les menace avec son arme. Quand la police arrive, ils ne sont plus là.

Le tueur est en forêt avec Alex et Evan. Il diffuse la musique de son rituel et s’apprête à leur tirer dessus… On entend deux coups de feu !

