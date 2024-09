Les Cinquante du 25 septembre : des couples se forment, un coup de folie (résumé + replay épisode 18)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 18 du mercredi 25 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 18 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après l’élimination de Cassandra sur décision de Carla, le Gladiateur.











Le choix de Carla fait beaucoup parler et Simon est très remonté. Carla tente de se justifier, les autres éliminés voulaient sortir Simon et elle l’a épargné. Carla lui explique que Cassandra avait toujours dit qu’elle la sortirait et qu’elle la prenait de haut. Du coup Simon n’en veut pas à Carla mais il bloque toujours sur le comportement de Loanne. Il s’excuse quand même, tout le monde fait la paix.

Simon accuse Lou d’avoir triché en faisant des signes de tête à Carla. Elle assure que non, elle n’a rien fait. Kévin vient ensuite réconforter Simon. Et au moment de se coucher, ça parle stratégie. Nikola, Simon et Alex sont inquiets pour leur alliance. Simon s’inquiète, il a dit « je t’aime » à Cassandra et elle ne lui a pas répondu.

Le lendemain matin, Nikola essaie de se rapprocher de Séphora. Il vient la réveiller mais elle l’envoie balader… Simon est toujours sous le choc, Alex le soutient. Et Soraya fait mine d’être gentille avec Carla alors qu’elle compte venger son amie Cassandra.



Du côté de Jordan et Julie B., tout roule. Ces deux là passent leur temps à se faire des câlins. A l’inverse, Séphora est de mauvaise humeur à cause du réveil de Nikola. Il lui amène des fleurs et s’excuse, elle accepte. Et Carla G. et Alex officialisent leur couple !

Le Lion réunit les joueurs pour un coup de folie. Plusieurs fois dans la journée, il nommera un joueur qui devra se présenter en moins de 15 secondes sur un cube devant la château et crier « cocorico ». A chaque « cocorico » réalisé, la cagnotte montera de 100 euros ! Stéphane est le premier appelé, mais c’est manqué il met trop de temps ! Nikola est le suivant, c’est raté aussi !

Gaëtan et Lidia parlent stratégie à Sacha et Emma, ils pensent que quelque chose se joue dans leur dos avec Lou et Enzo.

Frédérique est appelée par le Lion, c’est réussi ! Elle fait monter la cagnotte de 100 euros. Séphora est à l’étage, les autres la mettent en garde mais elle n’en fait qu’à sa tête… Le Lion l’appelle et évidemment c’est raté. Lou enchaine, c’est réussi et 100 euros de plus.

Le Lion annonce que le jeu numéro 4 va commencer. Ils doivent se préparer et se rendre dans l’arène.

