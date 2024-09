Un Si Grand Soleil spoiler : Alex ouvre enfin les yeux, Robin passe à l’action (épisode du 23 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1474 du 23 septembre 2024 – Alex va finalement ouvrir les yeux sur Céline dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Alex a passé la nuit avec Céline et qu’il cache sa relation à ses collègues, un détail va lui faire réaliser que Céline n’est pas du tout innocente…











En effet, Alex est dans les bras de Céline quand celle-ci fait une erreur. Elle met la musique du tueur en série ! Alex la reconnait tout de suite et se pose des questions… Il réalise qu’il s’est jeté dans la gueule du loup.

Pendant ce temps là, Manu est sur le point de retrouver Raphaël, le frère de Léo. Il a découvert où il travaille et va pouvoir l’arrêter le lendemain… Et de son côté, Robin enregistre un appel à témoins avec l’aide de Tiago. Il n’a plus confiance en la police et décide de tourner une vidéo afin de retrouver son père ! Il hésite encore à la mettre en ligne sur les réseaux sociaux, contre l’avis de Chloé et de la police…

