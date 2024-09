Un Si Grand Soleil spoiler : Alex se met en danger pour retrouver Evan ( vidéo épisode du 10 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 10 septembre 2024 – Alex va se mettre en danger dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Alex a été désigné pour infiltrer l’application de rencontre Affinita et servir d’appât, voilà qu’une erreur pourrait bien le mettre en grand danger…





En effet, Alex va avoir de premières rencontres avec des femmes suspectes d’être liées à la disparition d’Evan et aux meurtres des deux précédentes victimes.







Et si le premier date se passe bien, ce n’est pas le cas du second ! La jeune femme change le lieu du rendez-vous au dernier moment et Alex n’a pas le temps de prévenir Manu, qui ne peut donc pas surveiller !

Manu envoie un message à Alex. Quand il regarde son téléphone pour répondre, la jeune femme prend la fuite… Elle lui reproche de ne pas se concentrer sur elle et s’en va !



EXTRAIT VIDÉO Un si grand soleil, épisode du 10 septembre

vidéo à venir

