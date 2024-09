C dans l’air du 5 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 septembre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 5 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Marion Van Rententerghem, grand reporter et chroniqueuse à L’Express, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux. C’est à Bruxelles que notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, s’est fait un nom. Par deux fois nommé commissaire européen, il s’est ensuite illustré comme négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit. Grand reporter à l’Express, auteure de « Le piège Nord Stream » (Les Arènes), notre invitée reviendra sur son parcours et bilan européen.

⬛ Barnier à Matignon… les coulisses d’une nomination



Peu après 13h, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier ministre, 52 jours après la démission du gouvernement, écartant Xavier Bertrand et David Lisnard. À 73 ans, Barnier, ancien négociateur du Brexit, doit sortir la France de la crise politique. L’opposition réagit vivement : l’extrême droite oscille entre moqueries et méfiance, tandis que la gauche dénonce une influence croissante de l’extrême droite sur Macron. Dans les ministères, certains ministres espèrent conserver leur poste, tandis que les syndicats, privés d’interlocuteur, exigent une augmentation immédiate du SMIC. La rentrée sera marquée par des dossiers brûlants, comme le budget et la réforme des retraites.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 5 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.