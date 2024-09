Un Si Grand Soleil spoiler : Evan réussit à s'évader mais... ( vidéo épisode du 12 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 12 septembre 2024 – Alors que la police continue son enquête mais tarde à avoir du concret dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », Evan va finalement réussir à s’évader de l’endroit où il est séquestré !





Dans quelques jours, Evan continue de s’acharner sur les joints des briques et il réussit à en enlever plusieurs pour pouvoir s’échapper.







Publicité





Evan est libre et se retrouve dans une forêt… Il erre jusqu’à apercevoir une tente. Evan pense pouvoir demander de l’aide mais il s’agit en réalité d’un piège et son kidnappeur est là et lui donne un coup de taser.

Pendant ce temps là, Alex a un nouveau date via l’application, avec une certaine Lilou… Mais il ne fait que penser à la fameuse Céline…



Publicité





Quant à Marc, il continue son enquête sur les chiens kidnappés. Il se rend dans le village où le chien Pantoufle a été retrouvé et il en parle ensuite à Léonore… Elle lui confie que c’est le village où habite Dimitri !

EXTRAIT VIDÉO Un si grand soleil, épisode du 12 septembre

vidéo à venir

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alex disparait, Eliott libéré, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic