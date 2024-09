C dans l’air du 9 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 9 septembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ L’historien spécialiste des États-Unis, Corentin Sellin, sera l’invité de Caroline Roux ce soir dans l’émission *C dans l’air*. Ils reviendront notamment sur le débat prévu le mardi 10 septembre entre Kamala Harris et Donald Trump, deux candidats à l’élection présidentielle américaine. Les deux personnalités politiques se préparent intensivement pour cet affrontement crucial de la campagne.

Samedi dernier, dans le Wisconsin, Donald Trump s’est montré fidèle à son style flamboyant devant ses partisans, tandis que Kamala Harris, en menant une campagne de proximité, rencontrait des soutiens dans une épicerie de Pennsylvanie. Trump a fait référence à un précédent débat contre Joe Biden, promettant du spectacle. De son côté, Harris, avec humour, évoquait son emploi du temps chargé, se réjouissant d’un moment de répit lors de ses courses.

Les deux candidats ont recruté des doublures pour simuler l’autre afin de peaufiner leur préparation. Corentin Sellin analysera en détail les stratégies mises en place pour ce débat crucial.

⬛ Barnier : le retour des impôts ?

Du dialogue, du compromis, mais pas de miracle : voilà ce qui résume les premiers déplacements du nouveau Premier ministre Michel Barnier ce week-end. Après sa nomination surprise, il multiplie les consultations, notamment avec Laurent Wauquiez, Élisabeth Borne et Yaël Braun-Pivet. Son discours de politique générale est prévu pour début octobre, alors que le budget 2025 sera discuté au Parlement sous la pression du Rassemblement national, qui menace de censurer.



Barnier a laissé entendre qu’une « plus grande justice fiscale » pourrait être envisagée. Tentant de se démarquer du RN, il consulte également à gauche, suscitant la surprise de figures socialistes, dont François Hollande, qui refuse toute participation à un gouvernement soutenu par l’extrême droite.

En parallèle, Michel Barnier a fait de la santé une priorité, visitant l’hôpital Necker pour son premier déplacement. À Digne-les-Bains, la fermeture des urgences de nuit faute de personnel reflète la crise du service public hospitalier. La maire a pris un arrêté appelant l’État à intervenir pour garantir l’accès aux soins.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 9 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.