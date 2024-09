Un Si Grand Soleil spoiler : Evan va mourir, Alex perd le contrôle (épisode du 20 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1473 du 20 septembre 2024 – Evan va être prêt à mourir dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que l’enquête piétine, il ne reste plus que 4 jours et le tueur en série annonce à Evan qu’il va mourir !











L’homme accuse Evan d’être responsable de la mort de l’un de ses proches, il lui dit qu’il va payer pour ce qu’il a fait. Evan lui demande de lui dire de qui il parle, il pense qu’il s’agit d’un patient et lui assure qu’il a du tout essayer pour le sauver… Le tueur dit à Evan qu’il n’en a rien à faire de ses explications et qu’il va mourir dans 4 jours !

Pendant ce temps là, Alex perd totalement le contrôle. Il couche avec Céline et fait la lourde erreur de lui révéler qu’il est de la police !

Céline assure à Alex qu’elle ne lui en veut pas et lui demande de venir avec sa carte de police, son arme et les menottes… Alex ne voit rien venir mais ça ne présage rien de bon ! Il est totalement sous le charme et se laisse manipuler.



Pendant ce temps là, Marc démasque Dimitri et le contraint à se dénoncer à la police pour le trafic de chiens.

