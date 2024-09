C dans l’air du 17 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 septembre 2024 : le sommaire

⬛ L’affaire Pelicot secoue la France

Ce mardi, Dominique Pelicot, principal accusé dans l’affaire des viols de Mazan, a déclaré lors de son interrogatoire : « Je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle. » Absent des audiences depuis mercredi dernier pour raisons de santé, il est revenu devant le tribunal où il est jugé pour avoir drogué et fait violer Gisèle Pelicot pendant dix ans. Il a reconnu l’intégralité des faits, présenté ses excuses à son ex-épouse et accusé les 50 autres prévenus, affirmant qu’ils étaient tous au courant : « Ils ne peuvent pas dire le contraire. » Il a ajouté : « Maintenant, je veux me battre pour que tout le monde comprenne qu’elle n’est qu’une victime dans ce dossier. »



À la fin de l’audience de la matinée, une foule nombreuse a applaudi Gisèle Pelicot dans la salle des pas perdus du tribunal d’Avignon. Devenue un symbole en France de la lutte contre les violences sexuelles, elle a reçu un large soutien de la part de la population. Samedi, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes pour soutenir cette femme, qui a été droguée par son mari et violée par des hommes recrutés sur Internet. Elle a insisté sur la nécessité de rendre publiques les audiences pour que « la honte change de camp ». Lundi, elle a pris la parole, émue, pour remercier ceux qui l’ont soutenue : « Grâce à vous tous, j’ai la force de mener ce combat jusqu’au bout. »

Ce procès, qui incrimine 51 hommes pour 92 viols commis sur une seule victime, soulève des questions sur l’ampleur des violences sexuelles dans la société. Les accusés proviennent de tous milieux sociaux, âges et professions. Sur les réseaux sociaux, la phrase « Not All Men » a été reprise, tantôt par des hommes craignant les répercussions de cette affaire, tantôt pour dénoncer les violences subies. Cette affaire secoue la société et relance le débat sur la définition légale du viol, jugée par certains comme trop restrictive en négligeant la notion de consentement, ainsi que sur la nécessité de réponses structurelles face à ces violences. En France, 94 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, selon une étude de la Fondation des femmes de 2021.

Les journalistes de « C dans l’air » ont recueilli le témoignage d’Amélie, une jeune femme qui a dénoncé le harcèlement sexuel de son supérieur dans l’armée. Bien que ce dernier ait été reconnu coupable par la justice, aucune mesure n’a été prise par l’armée, poussant Amélie à quitter son poste.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 17 septembre 2024 à 17h40 sur France 5.