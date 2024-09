C dans l’air du 30 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 30 septembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 30 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Liban : jusqu’où veut aller Israël ?

Les frappes israéliennes continuent au Liban, deux jours après la mort du chef du Hezbollah lors d’un intense bombardement. Pour la première fois, cette nuit, un immeuble au cœur de Beyrouth a été touché, tuant trois militants d’un groupe armé palestinien. Cette nouvelle étape dans l’escalade renforce l’inquiétude au Liban et au sein de la communauté internationale. L’ONU rapporte que 100 000 personnes ont fui vers la Syrie depuis le début des frappes, un chiffre ayant doublé en deux jours.



Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est rendu à Beyrouth, devenant le premier diplomate occidental à se rendre au Liban depuis l’intensification des frappes. Il a apporté 12 tonnes de médicaments et de matériel médical, notamment pour les urgences pédiatriques, afin de répondre à l’afflux de blessés. Il a également confirmé la mort d’un deuxième ressortissant français depuis le début de l’offensive.

Le Premier ministre libanais, après une rencontre avec le ministre français, a appelé à un cessez-le-feu, exhortant à la fin des frappes israéliennes. Il a rappelé la nécessité d’appliquer la résolution 1701 de l’ONU, qui avait mis fin au conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Bien que Paris et Washington, avec l’appui de nombreux pays, aient demandé un cessez-le-feu temporaire, Israël a intensifié ses frappes, éliminant les chefs du Hezbollah et du Hamas libanais, tout en attaquant des ports sous contrôle des rebelles houthis au Yémen, alliés de l’Iran.

L’Iran, tout en affirmant ne pas vouloir déployer de troupes, a menacé de venger la mort d’un général des Gardiens de la révolution, tué lors des frappes israéliennes à Beyrouth. Les tensions continuent de croître, avec Israël avertissant qu’il frappera l’Iran en cas de représailles. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou, bien que politiquement affaibli en Israël, cherche à restaurer son image, mais fait face à des critiques internes sur sa gestion de la guerre à Gaza, notamment en ce qui concerne la situation des otages israéliens.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 30 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.